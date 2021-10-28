"Очевидно, що тиждень вийшов важким. Подібні поразки неможливо просто відкинути убік, особливо коли поступаєшся своєму принциповому супернику. Дуже засмучує, коли зазнаєш таких поразок.

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Звичайно, ми обговорювали ситуацію, аналізували гру, переглядали пропущені голи, думали, як можемо покращити гру. Найважливіше – як тепер вийти із цього становища. Ми маємо бути разом, як єдина команда.

Пережити цю поразку було важко. Але ми маємо рухатися далі. Попереду ще дуже багато матчів в АПЛ та Лізі чемпіонів. Ми знаємо, що можемо багато досягти цього сезону", – цитує Магуайра сайт Юнайтед.

Поразка від Ліверпуля відкинула Манчестер Юнайтед на 7-ме місце АПЛ, а вже 30 жовтня манкуніанці зустрінуться у матчі з Тотенхемом, який може стати вирішальним для Сульшера.

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