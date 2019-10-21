Магуайр подвергся жесткой критике от ван дер Ваарта – экс-звезда Тоттенхэма сравнил защитника МЮ с игроками-любителями

Экс-хавбек сборной Нидерландов и ряда европейских клубов Рафаэль ван дер Ваарт не слишком впечатлен игрой самого дорогого защитника мира – Харри Магуайра.

"Когда я смотрю матчи любителей по воскресеньям, то вижу как минимум трех футболистов, которые играют, как Магуайр. Я серьезно.

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Это может звучать глупо, но он все равно не услышит. Однако мы говорим об игроке, которого купили за 90 млн евро. Тогда ван Дейк стоит целых 300 млн", – заявил ван дер Ваарт в комментарии Ziggo Sport.

Напомним, голландец в течение двух сезонов (с 2010 по 2012 год) выступал за лондонский Тоттенхэм. Этот период стал одним из лучших в его карьере – 24 гола в 63 матчах в составе "шпор".

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