Магуайр зазнав жорсткої критики від ван дер Ваарта – екс-зірка Тоттенхема порівняв захисника МЮ з гравцями-аматорами

Екс-хавбек збірної Нідерландів та низки європейських клубів Рафаель ван дер Ваарт не надто вражений грою найдорожчого захисника світу – Харрі Магуайра.

"Коли я дивлюся матчі аматорів щонеділі, то бачу щонайменше трьох футболістів, які грають, як Магуайр. Я серйозно.

Гравці Манчестер Юнайтед мені огидні, – Кін знищив "червоних дияволів" за обійми з футболістами Ліверпуля

Це може звучати по-дурному, але він все одно не почує. Однак ми говоримо про гравця, якого купили за 90 млн євро. Тоді ван Дейк коштує цілих 300 млн", – заявив ван дер Ваарт у коментарі Ziggo Sport.

Нагадаємо, нідерландець упродовж двох сезонів (з 2010 по 2012 рік) виступав за лондонський Тоттенхем. Цей період став одним з найкращих в його кар'єрі – 24 голи в 63 матчах у складі "шпор".

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер годину перегравав лідера АПЛ, ключові зміни Клоппа, Рашфорд і Джеймс – відмінно