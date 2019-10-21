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Магуайр зазнав жорсткої критики від ван дер Ваарта – екс-зірка Тоттенхема порівняв захисника МЮ з гравцями-аматорами

15:05 359 Читать на русском
Магуайр зазнав жорсткої критики від ван дер Ваарта – екс-зірка Тоттенхема порівняв захисника МЮ з гравцями-аматорами
Харрі Магуайр / Твіттер збірної Англії

Екс-хавбек збірної Нідерландів та низки європейських клубів Рафаель ван дер Ваарт не надто вражений грою найдорожчого захисника світу – Харрі Магуайра.

"Коли я дивлюся матчі аматорів щонеділі, то бачу щонайменше трьох футболістів, які грають, як Магуайр. Я серйозно.

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Це може звучати по-дурному, але він все одно не почує. Однак ми говоримо про гравця, якого купили за 90 млн євро. Тоді ван Дейк коштує цілих 300 млн", – заявив ван дер Ваарт у коментарі Ziggo Sport.

Нагадаємо, нідерландець упродовж двох сезонів (з 2010 по 2012 рік) виступав за лондонський Тоттенхем. Цей період став одним з найкращих в його кар'єрі – 24 голи в 63 матчах у складі "шпор".

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Теги
Англія Рафаель ван дер Ваарт Рафаель ван дер Ваарт Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр Харрі Магуайр
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