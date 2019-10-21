Игроки Манчестер Юнайтед мне противны, – Кин уничтожил "красных дьяволов" за объятия с футболистами Ливерпуля

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин не скрывал своего раздражения от дружеских объятий манкунианцев с соперниками перед матчем против Ливерпуля.

"Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в тоннеле, обнимаются и целуются. Ни намека на противостояние. Вы идете на битву против них.

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Футбол не слишком изменился, а вот игроки стали совсем другими. Вы выходите на войну против этих футболистов. А они стоят и обнимаются. Поговорите после матча или даже вообще не разговаривайте с ними", – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Возмущение ирландца вызвало то, что игроки Манчестер Юнайтед мило общались со своими оппонентами, в основном соотечественниками – например бразилец Андреас Перейра с Фабинью.

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