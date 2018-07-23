Магуайр: Мне нравится в Лестере, но я хочу играть на самом высоком уровне

Сборная Украины — 19:24 177
-
Евро-2018 U-19: Украина побеждает Турцию и близка к выходу с 1-го места в полуфинал
-
Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехівЛига чемпионов — 17:30 235
-
Реал представил Лунина: "Он уже показал, почему станет великим вратарем"Испания — 16:23 1002
-
Заря встретится с Брагой в 3-м раунде квалификации Лиги ЕвропыЛига Европы — 15:13 447
-
Лунин: Я отождествляю себя с ценностями Реала и обещаю выкладываться по максимумуИспания — 15:02 204
Все новости