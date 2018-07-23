toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19

Магуайр: Мне нравится в Лестере, но я хочу играть на самом высоком уровне

19:03 21 Читати українською
Магуайр: Мне нравится в Лестере, но я хочу играть на самом высоком уровне
Харри Магуайр / Фото ФК Лестер

Защитник Лестера Харри Магуайр не исключает возможности сменить клуб.

"Любой игрок хочет играть на самом высоком уровне. Я только вернулся с чемпионата мира, где наслаждался большими матчами. Выступление на самом высоком уровне меня мотивировало.

Манчестер Юнайтед хочет приобрести Магуайра

Я прекрасно себя чувствую в Лестере, я очень рад играть за клуб. Но я – амбициозный человек. Как и другие футболисты, хочу играть на самом высоком уровне", – цитирует Магуайра издание The Sun.

Напомним, защитник Лестера вместе со сборной Англии дошел до полуфинала чемипонату мира-2018, где команда "трех львов" уступила Хорватии (1:2).

Месси с Надалем, Модрич на свадьбе, а Роналду в Китае: как звездные футболисты проводят отпуск

Теги
Англия Лестер Сити Лестер Сити Харри Магуайр Харри Магуайр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
13
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук