Магуайр: Мне нравится в Лестере, но я хочу играть на самом высоком уровне

Защитник Лестера Харри Магуайр не исключает возможности сменить клуб.

"Любой игрок хочет играть на самом высоком уровне. Я только вернулся с чемпионата мира, где наслаждался большими матчами. Выступление на самом высоком уровне меня мотивировало.

Манчестер Юнайтед хочет приобрести Магуайра

Я прекрасно себя чувствую в Лестере, я очень рад играть за клуб. Но я – амбициозный человек. Как и другие футболисты, хочу играть на самом высоком уровне", – цитирует Магуайра издание The Sun.

Напомним, защитник Лестера вместе со сборной Англии дошел до полуфинала чемипонату мира-2018, где команда "трех львов" уступила Хорватии (1:2).

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