Месси с Надалем, Модрич на свадьбе, а Роналду в Китае: как звездные футболисты проводят отпуск

Месси в компании Надаля на Ибице

Мы знаем, что вы делали прошлым летом. "Футбол 24" демонстрирует отдых знаменитых футболистов.

Экс-наставник Реала Зинедин Зидан отдыхает от тренерской деятельности на родине. Свое свободное время он проводит с сыновьями, играя в футбол. Без мяча - просто никак.

Твиттериада. Как Шева отдыхает на Барбадосе, или "Виагра" для легендарного форварда Динамо

Карим Бензема оказался не менее горячим поклонником суперкаров, чем его экс-партнер по мадридскому Реалу Криштиану Роналду. Вот так француз шикует в Майами.

Месут Озил, которого в Германии называют чуть ли не главным виновником провала Бундестим на ЧМ-2018, "пижониться" рядом с маленькими футболистами.

Марко Асенсио готовится к новому сезону на пляжах Лос-Анджелеса.

А вот Давид Де Хеа пытается забыть о своих фейлах на чемпионате мира в Диснейленде.

Серхио Рамос "тусуется" на Ибице в компании звезды НБА Джеймса Хардена.

А еще капитан Реала может похвастаться общим фото со знаменитым французским диджеем Давидом Геттой.

На Средиземном море уже традиционно отдыхает и главная звезда Барселоны Лео Месси. Аргентинец восстанавливается после ужасного Мундиаля в компании легенды мирового тенниса и ярого фаната Реала Рафы Надаля.

А Криштиану Роналду тем временем продвигает собственную марку в Китае, успевая проводить мастер-классы для юных футболистов.

Виллиан ждет своего трансфера в Барселону в компании жены и детей. Яхта – идеальное место для бразильца.

Луис Суарес полностью посвятил себя семье. Форвард Барсы и его жена ожидают рождения третьего ребенка.

Килиан Мбаппе, который совсем недавно завоевал титул чемпиона мира, начал свои каникулы с похода к парикмахеру.

А обладатель "Золотого мяча" ЧМ-2018 Лука Модрич побывал на свадьбе своего друга Ведрана Чорлуки.

Один из лидеров Атлетико Сауль Ньигес оказался поклонником серфинга.

Коке выбрал экзотику, отправившись в Танзанию на Сафари вместе со своей второй половинкой.

Андрес Иньеста, который совсем скоро дебютирует за японский Виссел Кобе, последние дни отпуска провел в компании очаровательной жены Анны Ортис.

Ну а Неймар, который болезненно переживает фиаско на ЧМ-2018, посетил день рождения своего друга Нене. Интересно, а где Бруна?