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Месси с Надалем, Модрич на свадьбе, а Роналду в Китае: как звездные футболисты проводят отпуск

15:28 187 Читати українською
Месси с Надалем, Модрич на свадьбе, а Роналду в Китае: как звездные футболисты проводят отпуск
Месси в компании Надаля на Ибице

Мы знаем, что вы делали прошлым летом. "Футбол 24" демонстрирует отдых знаменитых футболистов.

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