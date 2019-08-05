Магуайр: Коли Манчестер Юнайтед гупає у твої двері, це неймовірна можливість

Новачок "дияволів" Харрі Магуайр прокоментував свій трансфер, який став рекордним серед захисників.
"Я щасливий, що підписав контракт з цим великим клубом. Я повністю насолоджувався своїм періодом у Лестері, тому хотів би подякувати всім працівникам клубу та фанам, які забезпечували фантастичну підтримку протягом двох сезонів. Втім, коли Манчестер Юнайтед гупає у твої двері, це неймовірна можливість.
Магуайр – гравець Манчестер Юнайтед з рекордним трансфером
Поспілкувавшись з тренером, я в захопленні від його бачення та планів. Уле будує команду, яка виграватиме трофеї. Я з нетерпінням чекаю зустрічі зі своїми новими партнерами та старту сезону", – цитує Магуайра офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
26-річний гравець збірної Англії сьогодні підписав контракт з "дияволами" на шість років. Харрі обійшовся Юнайтед у 80 мільйонів фунтів – це рекордний трансфер захисника в історії футболу.
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