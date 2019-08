Магуайр – гравець Манчестер Юнайтед з рекордним трансфером

26-річний центральний оборонець підписав контракт на шість років з можливістю продовження ще на один сезон, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Дибали

Магуайр обійшовся "червоним дияволам" у 80 млн фунтів, ставши найдорожчим захисником в історії футболу. Гравець збірної Англії випередив Вірджила ван Дейка, який взимку 2018 року перебрався з Саутгемптона у Ліверпуль за 75 млн фунтів.

За інформацією британських ЗМІ, Магуайр зароблятиме на Олд Траффорд 200 тисяч фунтів на тиждень.

Офіційний дебют новачка МЮ може відбутись 11 серпня у матчі першого туру АПЛ проти Челсі.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019

