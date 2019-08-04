Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Дибалы – известны причины

"Красные дьяволы" готовы прекратить борьбу за нападающего Ювентуса.

На решение руководителей английского клуба повлияли несколько факторов, информирует Telegraph.

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Главные среди них: нежелание игрока покидать Турин, значительные зарплатные требования аргентинца и необходимость выплаты его агентам огромных сумм. Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер не хочет видеть в Манчестер Юнайтед игроков, которые не будут выкладываться на полную ради успешных выступлений в новом сезоне.

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Напомним, ранее появилась информация, что новый рулевой Ювентуса Маурицио Сарри также не заинтересован в продолжении сотрудничества с Дибалой.