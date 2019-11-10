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"Мафия бессмертна", – Кварцяный раскритиковал украинских арбитров

00:35 36 Читати українською
"Мафия бессмертна", – Кварцяный раскритиковал украинских арбитров
Виталий Кварцяный / фото: ФК Динамо Киев

Бывший наставник Волыни Виталий Кварцяный поделился мнением о работе украинских арбитров.

"Суддейство в Украине – это как убийство Гонгадзе: уже столько лет говорят, а ничего не делают. К тому же сейчас уже год, как не стало Гандзюк – девушки, которая хотела справедливости. Мафия бессмертна. Некоторые серьезные бизнесмены, руководители открыто говорили, сколько что стоит, сколько стоит мотивация на матч. Судьи же нас всех дураками делали, брали деньги из обеих команд, а дальше по ситуации.

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У меня было хорошая команда в Запорожье. Но у команды были долги. Просил, чтобы их закрыли – не закрыли, и пошло. А какие игроки были: молодые Соболь, Сидорчук, Цуриков. Оставался один матч, сыграли вничью.

Судья просто отдыхал, он знал, что нужно не уравновешено подходить – эти забили, значит, других придушить, чтобы сохранить результат. А здесь он знал, кого точно нужно душить. Не за что-то, а по принципу солидарности.

Зачем мне это сейчас поднимать, через семь лет. Власть уже два раза изменилась, руководство федерации. Был Суркис, потом Коньков, теперь Павелко. Что кому сейчас докажешь? Есть конкретные пенальти, ошибки от судей, сейчас их еще больше, чем раньше. Видят, что в политике никто ни за что не отвечает, а когда боялись. Даже во времена Януковича ответственность была сумасшедшая", – поделился Кварцяный в программе Бомбардир.

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Металлург Запорожье Металлург Запорожье Виталий Кварцяный Виталий Кварцяный УПЛ Арбитры
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