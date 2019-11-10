"Мафія безсмертна", – Кварцяний розкритикував українських арбітрів

Колишній наставник Волині Віталій Кварцяний поділився думкою про роботу українських арбітрів.

"Це як вбивство Гонгадзе – вже стільки років говорять, а нічого не роблять. Або зараз вже рік, як не стало Гандзюк – дівчини, яка хотіла справедливості. Мафія безсмертна. Деякі серйозні бізнесмени, керівники відкрито говорили, скільки що коштує, скільки коштує мотивація на матч. Судді ж нас всіх дурнями робили, брали гроші з обох команд, а далі по ситуації.

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У мене було хороша команда в Запоріжжі. Але у команди були борги. Просив, щоб закрили – не закрили, і пішло. А які гравці були: молоді Соболь, Сидорчук, Цуріков. Залишався один матч, зіграли внічию.

Суддя просто відпочивав, він знав, що потрібно не врівноважено підходити – ці забили, значить, інших придушити, щоб зберегти результат. А тут він знав, кого точно потрібно душити. Не за щось, а за принципом солідарності.

Навіщо мені це зараз піднімати, через сім років. Влада вже два рази змінилася, керівництво федерації. Був Суркіс, потім Коньков, тепер Павелко. Що кому зараз доведеш? Є конкретні пенальті, помилки від суддів, зараз їх ще більше, ніж раніше. Бачать, що в політиці ніхто ні за що не відповідає, а колись боялися. Навіть за часів Януковича відповідальність була божевільна", – поділився Кварцяний в програмі Бомбардир.

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