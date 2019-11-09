Кварцяный признался, вернется ли к тренерской работе

Легендарный экс-тренер луцкой Волыни Виталий Кварцяный откровенно рассказал о желании вновь возглавить какой-то клуб.

"Ситуация не созрела, а раз так, то и не хочется. Но когда ты видишь, что это можно было исправить, это – улучшить, здесь – помочь футболисту, то это иногда заводит. Но потом я себя щипаю: "Успокойся". Поэтому, думаю, скорее нет, чем да.

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Это очень тяжелая ноша. Ты – конь в телеге. У меня просто ностальгия, я сентиментальный человек, и меня тянет к тому, что нравится, что подходит. Я этим на хлеб всю жизнь зарабатывал. Но когда вспомнишь, что окружает наш футбол, вспомнишь пустые стадионы, то желание пропадает. Если вспомнить, что где-то не реализовался, недоработал – мог бы и лучше и правильнее, тратя меньше эмоций, то это другой момент. Ностальгия есть, но большого желания нет", – рассказал Виталий Кварцяный в интвервью программе "Бомбардир".

Напомним, 66-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в луцкой команде Прибор в 1977 году. Впоследствии возглавил луцкое Торпедо, а оттуда перешел в Волынь, в которую возвращался потом еще трижды. С 2013 по 2017 гг. являлся президентом вышеупомянутого клуба.

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