"Давай сюда ящик водки, мы же победили Динамо!": восемь феерических историй о Кварцяном

Самый эксцентричный тренер украинского футбола празднует День рождения. "Футбол 24" предлагает прочитать, что рассказывали о Виталие Кварцяном его бывшие футболисты.

Флорентин Матей, полузащитник "Волыни" в 2013-15 годах:

– Когда я только попал в "Волынь", никогда не забуду этого, тогда команда проводила матч против дублирующего состава. У них было 14 футболистов, у нас – 10. Ко всему этому основной состав был одет в бронежилеты, что невероятно затрудняло игру. Ты бежишь и ничего не видишь перед собой, в глазах белеет. После 20 минут такой игры можно просто сойти с ума.

Также прекрасно помню свою дебютную игру в составе команды. После первого тайма мы проигрывали со счетом 1:2. В раздевалку влетает невероятно злой тренер и начинает там такое вытворять! Я спрашиваю у Бикфалви: "Что это происходит? Он нас сейчас убьет?". На что получаю ответ: "Не волнуйся, у нас всегда так". Я тогда был шокирован таким, думал, что это невозможно. Сначала даже слегка опасался наставника, ведь тогда ещё не знал его настолько хорошо. Впоследствии я привык ко всему этому.

Роман Толочко, полузащитник "Волыни" в 2002 году:

– Был один случай. Играли мы в Запорожье, а по возвращении в Луцк Кварцяный заявил, что несколько игроков отчислит из команды. Я вынужден был подходить к нему и просить за Федюкова и других ребят, хотя они были старше меня. "Я так решил – и точка", – отрубил Кварцяный. Но на следующий день все "штрафники" уже работали на тренировке. Просто Владимирович погорячился в тот вечер. Излишняя импульсивность – это его "минус". Все мы помним знаменитые фразы, например, о сербах, "которых американцы не добомбардировали". Это людей оскорбляет.

После работы под руководством Мирона Маркевича мне было очень непривычно оказаться в той атмосфере, которая царила в "Волыни". Абстрагировался ли я от матов, которыми "сыпал" Кварцяный? Да нет, просто было очень смешно. Иногда я хохотал прямо в раздевалке. "Чего смеешься?" – набросился то Виталий Владимирович. "Потому что смешно", – отвечаю. В принципе, между нами никогда не было недоразумений.

Эрик Бикфалви, нападающий "Волыни" в 2012-15 годах:

– Мне он понравился. Импонируют тренеры, которые умеют накрутить, мотивировать игроков, требуют от них агрессии. Когда он только вернулся в клуб, у нас даже произошел небольшой конфликт: Владимирович кричал, злился, а у меня были свои аргументы, я пытался ему объяснить свою позицию. В итоге, прошло некоторое время, недели две-три, я привык к тому, чего он хочет, понял его требования и всё наладилось.

У нас после каждой игры статистика: у кого сколько отборов, у кого сколько перехватов. Подкатов – нет. Только отборы и перехваты – это он любит больше всего. Его любимый персонаж – Дженнаро Гаттузо. Вообще, когда я буду тренером, если стану, конечно, мой стиль поведения будет похожим. Тоже буду кричать, тоже буду давать волю эмоциям.

Александр Гуменюк, голкипер "Волыни" в 2003-05 годах:

– Когда мы только начали вести переговоры о моем контракте, Виталий Владимирович поинтересовался: "Пьешь? Куришь?" Я ответил: "Не курю". Кварцяный обрадовался: "Будешь играть, у меня в команде все пьют"...

Кроме того, после победы над "Динамо" в 2003 году Виталий Владимирович скомандовал заменить ящик пива на ящик водки. Шутки шутками, но если откровенно, то после удачных матчей Виталий Владимирович разрешал нам пропустить рюмку-другую. Помнится, когда взяли верх над "Динамо", а я ещё и отбил пенальти, то в душевую занесли ящик пива.

Только начался пир, туда зашел Кварцяный, чего за ним раньше не наблюдалось, и на повышенных тонах поинтересовался: "Это что вы себе позволяете?!" Мы сразу даже не поняли, что происходит, ведь раньше это было обычным делом. Прибежал администратор команды и тренер набросился уже на него: "Это что такое? Какое пиво?! Давай сюда ящик водки, мы же победили "Динамо"!

Евгений Хачериди, защитник "Волыни" в 2006-08 годах:

– У него была овчарка, он ее любил. Он постоянно приводил ее на тренировку. Бросал мяч и приказывал овчарке – "Фас!" Пес разрывал мяч на части. "Вот видите, как играть надо?!" – кричал Кварцяный. Но на людей овчарку он никогда не натравливал.

Игорь Скоба, полузащитник "Волыни" в 2010, 2011-14 годах:

– Виталий Владимирович постоянно мог пошутить, но, в то же время, мог и разнос серьезный устроить, если был без настроения.

Мне больше всего нравилось, как он говорил: "Езжай в свой солнечный город..." – в конце он говорил, куда. Это уже зависело от того, откуда ты. Например: "Езжай в свой солнечный Джанкой". Часто было весело, но и невесело бывало...

Сергей Соботович, полузащитник "Волыни" в 2000-01 годах:

– Как-то накануне венгерских сборов Кварцяный сразу просматривал по 40 игроков, при этом говоря: "Кто выживет – тот будет играть". Тренировки проходили в Дачном, недалеко от Луцка. И мы рубились на снегу до потери пульса. Как-то на просмотр прибыла группа футболистов из Днепропетровска, практически все они были какие-то щуплые, невысокие... Владимирович посмотрел на их худые ноги и сказал: "Мальчики, вам не надо играть в футбол – вас здесь поубивают!"

Иногда Кварц делал одну "затраву". Ее суть заключалась в том, что перед тренировкой он говорил: "Победителям даю бутылку "Пепси". И за ту воду мы чуть не убивали друг друга – как-то было стыдно проиграть товарищу по команде. После тренировки он спрашивал нас почему мы на поле – за деньги! – выкладываемся меньше, чем за сладкую водичку.

Далибор Стеванович, полузащитник "Волыни" в 2011 году:

– Когда увидел Луцк, мне показалось, что меня переместили во времени лет на сто назад. Ямы на дорогах такие, что даже 60 километров в час нельзя поехать. В раздевалках на базе теплая вода то есть, то нет – как повезет. Я решил, что всё это мелочи, ничего страшного, можно и перетерпеть. Но потом мы познакомились с главным тренером, вот где начался цирк. Вы в YouTube просто напишите фамилию "Кварцяный" и всё поймете.

Я впервые увидел, что тренер может бить игроков. Вот прямо бил, если плохо играешь, даже если плохо тренируешься. Меня, правда, не трогал. Он вообще любил игроков из Югославии, доставалось в основном украинцам. Если ты не побеждаешь после первого тайма, в раздевалке невозможно было ему в глаза смотреть. Он кричал: "Что ты, ..., делаешь! Твою мать, я тебе сейчас..." Я себя успокаивал: "Дадо, только спокойнее, даже если будет что-то говорить".

Переодеваемся, а Кварцяный зовет меня в туалет! Говорит: "Стеванович, ану иди сюда". Вместе с ним и с финансовым директором идем в туалет. Я подумал, что меня сейчас будут бить, ведь проиграли прошлый матч. Я даже приготовился обороняться, настроился, не боялся. Пошел с ними туда, а финансовый директор начинает какие-то бумаги перебирать. Кварцяный мне что-то по-украински говорит и переспрашивает: "Понимаищь, понимаищь?" А я ничего не понимаю, только неделю там: "Тренер, ай донт андерстенд".

Финансовый немного говорил по-английски: "Далибор, тренер тебе хочет дать ещё одну зарплату. У тебя есть три зарплаты, а будет четыре зарплаты". Я смотрю по сторонам и думаю: "Где здесь камера, что за бред? Проиграли 1:2, меня позвали в туалет и ещё дают на зарплату больше". Я сначала отказался, был уверен, что они обманывают. Говорю финансовому, что ничего не буду подписывать. Финансовый смотрит: "Ты совсем дурак? Подпиши, здесь просто на одну зарплату больше".

Кварцяный кричит на финансового: "Что он там, что он говорит?" Финансовый объясняет, что я отказываюсь. Кварцяный смотрит на меня ужасно и кричит! В нормальной обстановке ничего бы никогда не подписал, но в тот момент мне сердце подсказало, что надо подписать. Я был уверен, что они хотят сделать так, чтобы не платить мне деньги и что этого не избежать. Думаю: "Давай уж подпишу – и будь что будет". Подписал. И что думаете? Четвертую лишнюю зарплату получил!

Материал впервые публиковался в 2016 году.

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