Уже после закрытия трансферного окна Эспаньол и Райо Вальекано завершили один из самых удивительных переходов последних лет.

Нападающий Рауль Де Томас переехал из Каталонии в Мадрид, сообщает пресс-служба "пчел". Договор рассчитан на 5 лет.

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По сообщениям СМИ, Райо заплатит около 12 млн евро вместе с бонусами – рекордное приобретение в истории клуба. Правда, Де Томаса не успели вовремя зарегистрировать, поэтому до зимы он только тренируется и не поедет на ЧМ-2022 в составе сборной Испании. Эспаньол еще в мае сообщил о намерении продавать лучшего бомбардира (17 голов), но затянул дело до последних часов летнего окна. Дошло даже до потасовки между президентом Райо Мартином Пресой и агентом 27-летнего нападающего.

Добавим, что Де Томас в свое время уже играл за "пчел" – 66 матчей, 38 голов и 5 ассистов.

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