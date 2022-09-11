Чемпионат Испании 2022/23, 5-й тур

Эльче – Атлетик – 1:4

Голы: Понсе, 59 – Маркау, 9 (автогол), Сансет, 13 (пен), Н. Уильямс, 23, Беренгер, 44

Хетафе – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Бетис – Вильяреал – начало в 22:00

Атлетик приехал в гости в Эльче, которому за первые четыре тура удалось набрать всего 1 очко при разнице голов 1-9. Баски устроили аутсайдеру побоище ещё до перерыва, а открыть счёт им помогли хозяева – Маркау на 9-й минуте подрезал мяч в свои ворота. На 13-й гости заработали пенальти, который реализовал Сансет, а на 23-й Нико Уильямс пошёл в дриблинг на правом краю штрафной и бахнул в дальнюю девятку – 0:3.

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Обычный вынос от Симона на 44-й минуте превратился в серию отскоков и четвёртый гол Атлетика (его провёл Беренгер). После этого подопечные Эрнесто Вальверде успокоились, даже позволив сопернику провести гол престижа на 59-й минуте. В итоге, финальный свисток зафиксировал разгром Эльче. Бильбао набрал 10 очков и поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице.

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