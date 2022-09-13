Вже після завкриття трансферного вікна Еспаньйол та Райо Вальєкано завершили один з найдивніших переходів останніх років.

Нападник Рауль Де Томас переїхав з Каталонії в Мадрид, інформує прес-служба "бджіл". Контракт розрахований на 5 років.

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За повідомленнями ЗМІ, Райо заплатить близько 12 млн євро разом з бонусами – рекордне придбання в історії клубу. Щоправда, Де Томаса не встигли вчасно зареєструвати, тому до зими він лише тренується і точно не поїде на ЧС-2022 у складі збірної Іспанії. Еспаньйол ще у травні повідомив про намір продавати найкращого бомбардира (17 голів), але затягнув справу до останніх годин літнього вікна. Дійшло навіть до бійки між президентом Райо Мартіном Пресою та агентом 27-річного нападника.

Додамо, що Де Томас свого часу вже грав за "бджіл" – 66 матчів, 38 голів та 5 асистів.

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