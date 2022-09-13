Испанские клубы близки к компромиссу на отметке 25 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

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Арендное соглашение было рассчитано на 2 сезона с пунктом о выкупе за 40 млн. Атлетико был обязан приобрести Гризманна, если тот в обеих кампаниях наиграет 45 и более минут в более чем 50% матчей, когда он доступен (учитываются травмы и дисквалификации). В прошлом сезоне эта доля достигла 82,5%, но теперь "матрасники" начали намеренно ограничивать игровое время француза – строго по 27-30 минут во всех 6 матчах нового.

Вероятно, Барселона устала от махинаций Атлетико и готова отпустить 31-летнего чемпиона мира хотя бы за 25 млн евро. Это выглядит мизером на фоне 120 миллионов, которые каталонцы заплатили "матрасникам" летом 2019-го.

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