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Маццари продолжит тренировать Торино, несмотря на сокрушительное поражение от Аталанты

13:20 27 Читати українською
Маццари продолжит тренировать Торино, несмотря на сокрушительное поражение от Аталанты
Наставник Торино Вальтер Маццарри в отчаянии от разгрома / Фото из открытых источников

Президент Торино Урбано Кайро сообщил, что не будет увольнять главного тренера команды Вальтера Маццари из-за разгрома от Аталанты.

76’ Армандо Иццо
89’ Саша Лукич
 
Йосип Иличич 17’
Робин Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосип Иличич 53’
Йосип Иличич 54’
Луис Муриэль 86’
Луис Муриэль 88’
17’ Йосип Иличич
29’ Робин Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосип Иличич
54’ Йосип Иличич
76’ Армандо Иццо
86’ Луис Муриэль
88’ Луис Муриэль
89’ Саша Лукич

"Первое, что я хочу сделать, это извиниться перед болельщиками, потому что такой матч – это плохо и неоправданно. Других новостей нет. Продолжаем работать в плановом режиме.

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Во вторник у нас важная игра, мы должны хорошо к ней подготовиться. Посмотрим, что у нас получится. Ставил ли я ультиматум Маццарри? Нет, никакого ультиматума нет", – цитирует Кайро издание Calciomercato.

Напомним, вчера, 25 января, Торино в поединке 21 тура против Аталанты впервые в своей истории уступил в матчах чемпионата Италии с разницей в 7 голов. Сразу же поползли слухи о возможной отставке главного тренера "быков".

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Италия Вальтер Маццарри Вальтер Маццаррі Торино - Аталанта Аталанта Аталанта Торино Торино
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