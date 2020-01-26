Маццари продолжит тренировать Торино, несмотря на сокрушительное поражение от Аталанты

Президент Торино Урбано Кайро сообщил, что не будет увольнять главного тренера команды Вальтера Маццари из-за разгрома от Аталанты.

"Первое, что я хочу сделать, это извиниться перед болельщиками, потому что такой матч – это плохо и неоправданно. Других новостей нет. Продолжаем работать в плановом режиме.

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Во вторник у нас важная игра, мы должны хорошо к ней подготовиться. Посмотрим, что у нас получится. Ставил ли я ультиматум Маццарри? Нет, никакого ультиматума нет", – цитирует Кайро издание Calciomercato.

Напомним, вчера, 25 января, Торино в поединке 21 тура против Аталанты впервые в своей истории уступил в матчах чемпионата Италии с разницей в 7 голов. Сразу же поползли слухи о возможной отставке главного тренера "быков".

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