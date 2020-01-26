Маццарі продовжить тренувати Торіно, незважаючи на нищівну поразку від Аталанти

Наставник Торіно Вальтер Маццаррі у розпачі від розгрому / Фото з відкритих джерел

Президент Торіно Урбано Кайро повідомив, що не звільнятиме головного тренера команди Вальтера Маццарі через розгром від Аталанти.

"Перше, що я хочу зробити, це вибачитися перед уболівальниками, тому що такий матч – це погано і невиправдано. Інших новин немає. Продовжуємо працювати у плановому режимі.

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У вівторок у нас важлива гра, ми повинні добре до неї підготуватися. Подивимося, що у нас вийде. Чи ставив я ультиматум Маццаррі? Ні, жодного ультиматуму немає", – цитує Кайро видання Calciomercato.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, Торіно у поєдинку 21 туру проти Аталанти вперше у своїй історії поступився у матчах чемпіонату Італії з різницею у 7 голів. Одразу ж поповзли чутки про можливу відставку головного тренера "биків".

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