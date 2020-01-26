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Маццарі продовжить тренувати Торіно, незважаючи на нищівну поразку від Аталанти

13:20 157 Читать на русском
Маццарі продовжить тренувати Торіно, незважаючи на нищівну поразку від Аталанти
Наставник Торіно Вальтер Маццаррі у розпачі від розгрому / Фото з відкритих джерел

Президент Торіно Урбано Кайро повідомив, що не звільнятиме головного тренера команди Вальтера Маццарі через розгром від Аталанти.

76’ Армандо Іццо
89’ Саша Лукіч
 
Йосіп Ілічіч 17’
Робін Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосіп Ілічіч 53’
Йосіп Ілічіч 54’
Луїс Мурієль 86’
Луїс Мурієль 88’
17’ Йосіп Ілічіч
29’ Робін Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосіп Ілічіч
54’ Йосіп Ілічіч
76’ Армандо Іццо
86’ Луїс Мурієль
88’ Луїс Мурієль
89’ Саша Лукіч

"Перше, що я хочу зробити, це вибачитися перед уболівальниками, тому що такий матч – це погано і невиправдано. Інших новин немає. Продовжуємо працювати у плановому режимі.

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У вівторок у нас важлива гра, ми повинні добре до неї підготуватися. Подивимося, що у нас вийде. Чи ставив я ультиматум Маццаррі? Ні, жодного ультиматуму немає", – цитує Кайро видання Calciomercato.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, Торіно у поєдинку 21 туру проти Аталанти вперше у своїй історії поступився у матчах чемпіонату Італії з різницею у 7 голів. Одразу ж поповзли чутки про можливу відставку головного тренера "биків".

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Теги
Італія Вальтер Маццаррі Вальтер Маццаррі Торіно - Аталанта Аталанта Аталанта Торіно Торіно
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