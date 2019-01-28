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Львов сыграл вничью с Баником

28 января 10:07 106 Читати українською
Львов сыграл вничью с Баником
Львов сыграл вничью с Баником

Львов провел второй спарринг на турецком сборе.

Товарищеский матч

Львов – Баник – 0:0

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Во втором спарринге на турецком сборе Львов расписал безголевую ничью с Баником. Подопечные Бакалова имели несколько хороших возможностей, но реализовать их так и не смогли.

В первом матче на сборе львовяне уступили МТК.

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