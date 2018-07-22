Львов уверенно обыграл Арсенал в битве новичков УПЛ

Подопечные Фабрицио Раванелли потерпели домашнее поражение от ФК Львов в матче первого круга украинской Премьер-лиги.

Громкие новички УПЛ не сумели подтвердить свои амбиции, озвученные на протяжении трансферного окна. «Фактор Раванелли» не сыграл свою роль – команда выглядела блекло и неуверенно на протяжении всего матча и уступили заслуженно и без вариантов.

Львовяне уверенно начали поединок и первую четверть матча активно наседали на ворота Арсенала. На 27-й минуте львовяне были обязаны открывать счёт, но после удара Приймака выручил Ситало и перекладина ворот киевлян. Впрочем, уже минуту спустя гости заработали опасный штрафной, который реализовал Сергей Воронин.

Невзирая на пропущенный гол, киевляне продолжили отсиживаться в обороне, а ФК Львов лишь наращивал обороты. До перерыва счёт не изменился, однако был удвоен уже через пять минут после паузы – это Западня пробил из пределов штрафной аккурат в дальнюю девятку ворот. Мяч полетел по замысловатой траектории, к которой оказался совсем не готов Ситало.

Всё оставшееся время гости продолжали уверенно владеть мячом, лишь изредка позволяя сопернику убегать в безуспешные атаки. Как итог – уверенная победа львовян и три очка в их копилку. Дальше будет сложнее – ФК Львов сыграет против киевского Динамо, а Арсенал – против донецкого Шахтёра.

Чемпионат Украины, 1 тур.

Арсенал Киев – ФК Львов – 0:2

Голы: Воронин, 28, Западня, 50