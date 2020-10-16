Во львовском клубе, к сожалению, тоже нашлось место для COVID-19.

В лагере Львова выявлено два случая инфицирования всемирно известной болезнью.

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По информации официального сайта клуба, больных оперативно изолировали от команды, а остальные игроки отправились в Киев на календарный матч чемпионата против Шахтера. Фамилии инфицированных пока не называются.

Уже 17 октября "горняки" в рамках 6-го тура чемпионата Украины будут принимать Львов. Начало встречи в 17:00.

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