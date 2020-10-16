Львів повідомив про два випадки інфікування коронавірусом перед двобоєм із Шахтарем
14:43 - Читать на русском
У львівському клубі, на жаль, теж знайшлось місце для COVID-19.
У таборі Львова виявлено два випадки інфікування сумнозвісною хворобою.
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За інформацією офіційного сайту клубу, хворих оперативно ізолювали від команди, а решта гравців вирушили до Києва на календарний матч чемпіонату проти Шахтаря. Прізвища інфікованих наразі не називаються.
Вже 17 жовтня "гірники" в рамках 6-го туру чемпіонату України прийматимуть Львів. Початок зустрічі о 17:00.
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