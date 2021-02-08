Как известно, самолет со львовской командой должен был прибыть во Львов из Турции 7 февраля в 20:30. Однако из-за сильного снегопада местный аэропорт не принимал рейсы, поэтому "горожанам" пришлось ночевать в Стамбуле.

Львов не смог вернуться в Украину со сборов

Сегодня утром, 8 февраля, футболистам удалось вылететь, однако не во Львов, а в Киев, сообщает издание Meta Ratings. Однако, на этом приключения "сине-золотых» не закончились. Уже в столице сломался клубный автобус Львова. Когда же удалось арендовать другой транспорт – тот надолго застрял в километровых "пробках".

Напомним, уже в субботу, 13 февраля, Львов, который в турнирной таблице УПЛ занимает предпоследнюю строчку, сыграет первый официальный поединок в новом году – соперником подопечных Шумского будет закарпатский Минай.

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