Як відомо, літак з львівською командою повинен був прибути до Львова з Туреччини 7 лютого о 20:30. Однак через сильний снігопад місцевий аеропорт не приймав рейси, тому "містянам" довелося ночувати у Стамбулі.

Львів не зміг повернутись в Україну зі зборів

Сьогодні вранці, 8 лютого, футболістам вдалось вилетіти, проте не до Львова, а до Києва, повідомляє видання Meta Ratings. Однак, на цьому пригоди "синьо-золотих" не закінчились. Уже в столиці зламався клубний автобус Львова. Коли ж вдалося орендувати інший транспорт – той надовго застряг у кілометрових "корках".

Нагадаємо, вже у суботу, 13 лютого, Львів, який у турнірній таблиці УПЛ посідає передостанню сходинку, зіграє перший офіційний поєдинок у новому році – суперником підопічних Шумського буде закарпатський Минай.

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