Львов столкнулся с неожиданными проблемами, когда возвращался на родину с тренировочных сборов в Турции.

Команда осталась в Турции на еще одну ночь, поскольку рейс во Львов был отменен, сообщает Футбол News.

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Завтра, 8 февраля, "сине-бело-золотые львы" еще раз попытаются вернуться из Турции в Украину и готовиться к первому матчу УПЛ после зимней паузы – соперником львовян станет Минай.

К слову, Львов занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе лишь 9 очков.

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