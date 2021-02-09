Подопечные Виталия Шумского должны были прилететь во Львов еще в воскресенье, но из-за сложных погодных условий авиарейс из Стамбула отменили. Футболисты и тренерский штаб провели еще одну ночь в одном из турецких отелей, а на утро прибыли уже в аэропорт в Борисполе.

Львов со второй попытки вернулся в Украину и застрял в Киеве

Уже в Украине приключения продолжились. Клубный автобус сломался и не смог вывезти команду из Киева. На помощь пришел Шахтер. "Горняки" предоставили свой автобус для нужд львовян. Кроме того, донецкий клуб оказал помощь в ремонте автобуса ФК Львов. В итоге футболисты предпоследней команды УПЛ добрались домой вечером, 8 февраля.

"Весь коллектив ФК Львов благодарит ФК Шахтер за содействие в тяжелой ситуации. Украинский футбол на самом деле должен быть вместе. Успехов всем нам!" – говорится в сообщении на официальном сайте львовян.

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