Підопічні Віталія Шумського мали прилетіти до Львова ще у неділю, але через складні погодні умови авіарейс зі Стамбулу скасували. Футболісти та тренерський штаб провели ще одну ніч в одному з турецьких готелів, а на ранок прибули вже до аеропорту у Борисполі.

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Вже в України пригоди продовжилися. Клубний автобус зламався і не зміг вивезти команду із Києва. На допомогу прийшов Шахтар. "Гірники" надали свій автобус для потреб львів'ян. Окрім того, донецький клуб надав допомогу у ремонті автобусу ФК Львів. У підсумку, футболісти передостанньої команди УПЛ дісталися додому ввечері, 8 лютого.

"Увесь колектив ФК Львів щиро дякує ФК Шахтар за сприяння у важкій ситуації, що склалася. Український футбол насправді повинен бути разом. Успіхів усім нам!" – йдеться у повідомленні на офіційному сайті львів'ян.

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