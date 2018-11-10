Львов – Олимпик: Тейлор отличился курьезным голом в ворота дончан

Бразильский футболист Львова Тейлор отличился голом во время матча 15-го тура УПЛ против Олимпика.

Защитник львовского клуба на 27-й минуте оказался в нужном месте, в нужное время. Форвард Львова Жулио Сезар пробивал по воротам Махновского, однако мяч, который летел мимо ворот, попал в Тейлора.

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Бразилец не растерялся, принял мяч, вышел на свидание с голкипером Олимпика и точно пробил по воротам гостей.

Сейчас в матче идет второй тайм и по состоянию на 60 минуту встречи гол Тейлора пока остается единственным в матче.