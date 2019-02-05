toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Львов расписал голевую ничью с Младостью

21:08 47 Читати українською
Львов расписал голевую ничью с Младостью
Львов расписал голевую ничью с Младостью

Львов в последнем матче первого сбора не смог обыграть Младость.

Товарищеский матч

Львов – Младост – 1:1

Отбор на Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов

В последнем матче первого сбора Львов встречался с сербской Младостью. Львовяне вышли вперед уже на 10-й минуте, однако не сумели удержать преимущество до конца поединка. В итоге – голевая ничья.

Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл

Теги
Младость (Л) Младость (Л) Товарищеские матчи Львов Львов Зимние сборы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
51
мин
Эвертон
21:45
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук