Львов расписал голевую ничью с Младостью

Львов в последнем матче первого сбора не смог обыграть Младость.

Товарищеский матч

Львов – Младост – 1:1

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В последнем матче первого сбора Львов встречался с сербской Младостью. Львовяне вышли вперед уже на 10-й минуте, однако не сумели удержать преимущество до конца поединка. В итоге – голевая ничья.

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