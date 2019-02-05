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Львів розписав гольову нічию з Младостю

21:08 127 Читать на русском
Львів розписав гольову нічию з Младостю
Львів розписав гольову нічию з Младостю

Львів у останньому матчі першого збору не зміг обіграти Младость.

Товариський матч

Львів – Младость – 1:1

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У останньому матчі першого збору Львів зустрічався з сербською Младостю. Львів'яни вийшли вперед вже на 10-й хвилині, проте не зуміли втримати перевагу до кінця поєдинку. У підсумку – гольова нічия.

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Теги
Младость (Л) Младость (Л) Товариські матчі Львів Львів Зимові збори
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