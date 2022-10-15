Обидві команди зачекались офіційних матчів, оскільки вимушено пропустили 6-й тур УПЛ. І якщо Львів пішов на зустрічі Шахтарю перенести гру на пізніше (аби "гірники" краще підготувались до Реала у Лізі чемпіонів), то Металіст 1925 не зіграв з Олександрією через масований ракетний обстріл окупантів.

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Гра почалась з запізненням, через повітряну тривогу у Київській області (поєдинок проходив на стадіоні Колоса у Ковалівці).

Харків'яни вийшли вперед вже на 4-й хвилині з пенальті. У скупченні гравців у штрафному Львова Муравський не зміг як слід влучити по м'ячу і вибити подалі, тож наступна спроба прийшлась по нозі суперника. Мартинюк з позначки легко розвів по кутах м'яч і Пономаренка.

Не пройшло і чотирьох хвилин, як Львів відігрався. Швидка атака "містян" призвела до діагоналі на лівий фланг на Шишку, Михайло прострілив на дальню стійку, де Бугай легко переправив круглого у вже порожні ворота. На 21-й хвилині Русин знову вивів Металіст 1925 вперед. Отримавши довжелезний пас зі своєї половини поля на правий фланг, він підробив собі під робочу ногу і з лівої вистрілив у дальній кут. М'яч пролетів повз Муравського без шансів для Пономаренка, який у стрибку намагався дотягнутись. Наприкінці тайму дивом не забив Борячук – отримавши закидання з центра поля він, в оточенні двох захисників, зумів прийняти м'яч і на мить випередити голкіпера, носком перекинувши сферу через нього. Круглий підступно пролетів повз ворота.

Одразу після перерви Бугай небезпечно бив головою після навісу з кутового з лівого флангу – вище воріт. Згодом Полегенько отримав м'яч у штрафному майданчику і пробив, але після рикошету м'яч прилетів у руки Мозілю. Зрештою, в середині другого тайму Львів відігрався: Бузько потужно пробив з-за меж штрафного, Безуглий намагався вибити на кутовий, але зрізав м'яч у власні ворота. Муравський через дві хвилини з району одинадцятиметрової позначки запустив м'яч по горобцях, залишивши на якийсь час свою команду у розпачі. Львів продовжив тиснути і вже Бойко майже з району кутового закручував на дальну штангу – Мишенко дотягнувся у стрибку і головою переправив сферу у стійку.

Наприкінці матчу Мартинюк отримав другу жовту за непотрібний фол (у стрибку у боротьбі зачепив суперника) і залишил харків'ян у меншості. Вже у доданий час Бойко небезпечно закручував на дальню штангу, але партнери не зуміли вчасно підставити ногу.

Нічия принесла Львову 5 очок і залишила на 12-й сходинці, Металіст 1925 з 9-ма пунктами дев'ятий.

Металіст переміг Ворсклу в перестрілці з п'ятьма голами – дубль і асист Прядуна вивели харків'ян на третю позицію в УПЛ