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Львов продлил контракт с лидером команды

14:26 - Читати українською
Львов продлил контракт с лидером команды
Сергей Борзенко / ФК Львов

Защитник Львова Сергей Борзенко останется в клубе еще на год.

 

Капитан Львова Сергей Борзенко продолжит выступления во Львове, сообщает официальный сайт "сине-золотых".

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Новое соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано на один год.

Напомним, опытный защитник присоединился ко Львову в июле 2018 года. В прошлом сезоне провел за свою команду 33 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол.

К слову, Львов дебютирует в новом сезоне УПЛ уже завтра, 22 августа, матчем против Миная. Начало встречи в 14:00.

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