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Львів продовжив контракт з лідером команди

14:26 - Читать на русском
Львів продовжив контракт з лідером команди
Сергій Борзенко / ФК Львів

Захисник Львова Сергій Борзенко залишиться у клубі ще на рік.

 

Капітан Львова Сергій Борзенко продовжить виступи у Львові, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих".

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Нова угода 34-річного футболіста з клубом розрахована на один рік.

Нагадаємо, досвідчений захисник приєднався до Львова у липні 2018 року. У минулому сезоні провів за свою команду 33 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол.

До слова, Львів дебютує в новому сезоні УПЛ вже завтра, 22 серпня, матчем проти Миная. Початок зустрічі о 14:00.

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