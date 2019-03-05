Львов потроллил ультрас Карпат после победы в дерби

Львовское дерби завершилось минимальной победой Львова в рамках 20-го тура УПЛ.

"Горожане" после победы над принципиальным соперником в Instagram пошутили над фанатами Карпат, которые на протяжении матча активно использовали пиротехнику, что мешало проведению встречи.

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"Фаер-шоу фанов Карпат в честь победы Львова", – написали "сине-золотые", добавив фото "горящего" сектора ультрас соперника.

Напомним, Львов минимально победил Карпаты в дерби Галичины благодаря автоголу защитника "бело-зеленых" Ади Мегремича. После этой победы подопечные Бакалова имеют в своем активе 26 очков и занимают 8 место в УПЛ. А Карпаты из-за поражения потеряли все шансы на попадание в первую шестерку.

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