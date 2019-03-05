Львів потролив ультрас Карпат після перемоги у дербі

Львівське дербі завершилося мінімальною перемогою Львова в рамках 20-го туру УПЛ.

"Містяни" після перемоги над принциповим суперником у Instagram пожартували над фанатами Карпат, які впродовж матчу активно використовували піротехніку, що заважало проведенню зустрічі.

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"Фаєр-шоу фанів Карпат на честь перемоги Львова", – написали "синьо-золоті", прикріпивши фото "палаючого" сектору ультрас суперника.

Нагадаємо, Львів мінімально переміг Карпати у дербі Галичини завдяки автоголу захисника "біло-зелених" Аді Мегреміча. Після цієї перемоги підопічні Бакалова мають у своєму активі 26 очок та посідають 8 сходинку в УПЛ. А Карпати через поразку втратили усі шанси на потрапляння до першої шістки.

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