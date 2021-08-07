"Сабино нам не подходит. Но попросился тренироваться с нами. Пусть тренируется, поддерживает форму. Ему ищут клуб или он ищет – не могу сказать, это вопрос к руководству клуба.

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Следующий матч в УПЛ? Ворскла – очень серьезный соперник. Готовимся к нему. Не сказал бы, что они плохо начали сезон. Да, где-то не повезло в еврокубках, но это очень сильная и серьезная команда", – поделился Бессмертный в комментарии Футбол News.

Напомним, Сабино перебрался во Львов летом 2018 года. За это время бразилец провел за команду 67 матчей, записав в свой актив гол и 4 ассиста.

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