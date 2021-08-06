УПЛ утвердила даты и время начала матчей пятого тура
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 5-м туре чемпионата.
Матчи 5-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 20 по 23 августа включительно, сообщает официальный сайт организации.
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20 августа (пятница)
Ворскла – Металлист 1925 – 19:30
21 августа (суббота)
Верес – Минай – 17:00
СК Днепр-1 – Рух – 19:30
Черноморец – Шахтер – 19:30
22 августа (воскресенье)
Мариуполь – Заря – 17:00
Колос – Александрия – 19:30
Динамо – Десна – 21:30
23 августа (понедельник)
Львов – Ингулец – 19:30
Заметим, после двух туров в УПЛ лидируют Десна и Шахтер, набравшие по 6 очков. Динамо имеет только три зачетных балла, ведь матч первого тура против Миная перенесен и состоится 11 августа.
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