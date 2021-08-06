Матчи 5-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 20 по 23 августа включительно, сообщает официальный сайт организации.

Динамо подтвердило трансфер сенегальского полузащитника

20 августа (пятница)

Ворскла – Металлист 1925 – 19:30

21 августа (суббота)

Верес – Минай – 17:00

СК Днепр-1 – Рух – 19:30

Черноморец – Шахтер – 19:30

22 августа (воскресенье)

Мариуполь – Заря – 17:00

Колос – Александрия – 19:30

Динамо – Десна – 21:30

23 августа (понедельник)

Львов – Ингулец – 19:30

Заметим, после двух туров в УПЛ лидируют Десна и Шахтер, набравшие по 6 очков. Динамо имеет только три зачетных балла, ведь матч первого тура против Миная перенесен и состоится 11 августа.

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