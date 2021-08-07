"Сабіно нам не підходить. Але попросився тренуватися з нами. Нехай тренується, підтримує форму. Йому шукають клуб або він шукає – не можу сказати, це питання до керівництва клубу.

УПЛ затвердила дати та час початку матчів п'ятого туру

Наступний матч в УПЛ? Ворскла – дуже серйозний суперник. Готуємося до нього. Не сказав би, що вони погано почали сезон. Так, десь не пощастило в єврокубках, але це дуже сильна і серйозна команда", – поділився Безсмертний у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Сабіно перебрався до Львова влітку 2018 року. За цей час бразилець провів за команду 67 матчів, записавши до свого активу гол та 4 асисти.

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