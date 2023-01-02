Вратарь Металлиста Александр Рыбка в ближайшее время станет игроком Львова, сообщает Спортивка.

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35-летний голкипер заменит Александра Ильющенкова, который недавно перешел в Карпаты.

Напомним, четырехкратный чемпион Украины выступал за ряд клубов, среди которых Шахтер и Динамо. Также вратарь дважды появлялся в футболке национальной команды.

В текущем сезоне провел за Металлист 6 матчей, в которых пропустил 10 голов (в 1 поединке отстоял на ноль). Его контракт с харьковчанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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