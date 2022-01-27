Французький гравець Іссьяр Драме підписав контракт зі Львовом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт львів'ян з 22-річним захисником розрахований до кінця сезону з можливістю продовження. Іссьяр є вихованцем Ліона, також пограв за Нью-Йорк Ред Буллз, а в Україні відомий своїми виступами у донецькому Олімпіку (2020-2021 роки).

Після 18-ти турів УПЛ Львів розташувався на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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