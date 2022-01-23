Дулуб назвал главную проблему Львова после спарринга и оценил новичка
Главный тренер Львова Олег Дулуб поделился впечатлениями от контрольного матча против австрийского Хартберга.
"Была очень трудная игра, футболисты находятся под нагрузками. Хорошо, что не пропустили гол, но нужно работать над атакой.
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Фарук Миа сыграл всего 30 минут, имел мышечный спазм. Я просил игроков, когда они будут чувствовать что-то необычное, выходить из игры, чтобы не было мышечных травм", – поделился Дулуб в комментарии телеканалу Футбол.
Добавим, что Львов разошёлся миром с австрийским Хартбергом (0:0). На зимний перерыв львовяне ушли на 12 месте, набрав 17 очков после 18 туров.
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