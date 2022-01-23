"Была очень трудная игра, футболисты находятся под нагрузками. Хорошо, что не пропустили гол, но нужно работать над атакой.

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Фарук Миа сыграл всего 30 минут, имел мышечный спазм. Я просил игроков, когда они будут чувствовать что-то необычное, выходить из игры, чтобы не было мышечных травм", – поделился Дулуб в комментарии телеканалу Футбол.

Добавим, что Львов разошёлся миром с австрийским Хартбергом (0:0). На зимний перерыв львовяне ушли на 12 месте, набрав 17 очков после 18 туров.

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