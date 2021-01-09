Центральный защитник Иван Лобай стал игроком Львова, сообщает программа "Футбол NEWS".

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Детали контракта пока не сообщаются.

Напомним, 24-летний защитник – воспитанник Карпат. За главную команду "львов" провел 56 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Последним клубом украинца был эстонский Нымме Калью, где в 27 матчах Иван забил три гола. Контракт с прибалтийцами действовал до 31 декабря 2020 года – поэтому украинец покинул Эстонию в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Интересно, что Львов станет третьим львовским клубом в карьере футболиста. Кроме Карпат Лобай выступал за Рух – в сезоне 2018/19 он провел там 16 матчей на уровне Первой лиги.

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