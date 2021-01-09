Центральний захисник Іван Лобай став гравцем Львова, повідомляє програма "Футбол NEWS".

Львів попрощається з двома легіонерами

Деталі контракту наразі не повідомляються.

Нагадаємо, 24-річний оборонець – вихованець Карпат. За головну команду "левів" провів 56 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Останнім клубом українця був естонський Нимме Калью, де у 27 матчах Іван забив три голи. Контракт з прибалтійцями був чинний до 31 грудня 2020 року – тож українець покинув Естонію у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Цікаво, що Львів стане третім львівським клубом у кар'єрі футболіста. Окрім Карпат Лобай виступав за Рух – в сезоні 2018/19 він провів там 16 матчів на рівні Першої ліги.

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