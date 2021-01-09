Хорватский защитник Макс Челич и эстонский полузащитник Микель Айнсалу в ближайшее время покинут Львов, сообщает программа "Футбол NEWS".

Львов объявил о разрыве контракта с хавбеком

Причины ухода легионеров из команды не сообщаются.

Напомним, оба игрока присоединились ко Львову летом 2020 года. 24-летний хорват провел в составе "сине-золотых" три поединка и забил один гол, в то время как 23-летний игрок сборной Эстонии сыграл в футболке львовян 11 матчей, результативными действиями не отличался. Оба футболиста пришли во Львов свободными агентами. Transfermarkt оценивает Челича в 100 тысяч евро, а Айнсалу – в 200 тысяч евро.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть