Львів зараз перебуває у тому становищі, коли футболісти грають хіба за своє ім'я. Відсутність мотивації та усвідомлення, що майбутнього в команди може й не бути, зробили своє. "Містяни" програли 9 останніх матчів. Не допомогла навіть зміна тренера.

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Рух ніби й не має таких організаційних проблем, але результати підопічних Віталія Пономарьова теж далеко не найкращі. Щоправда, "жовто-чорні" досі зберігають шанси уникнути участі навіть у перехідних матчах за збереження місця в УПЛ.

Перший тайм вийшов максимально безініціативним. Моментів не було взагалі. І це не перебільшення. Тож пригадаємо лише переляк Рибки на самому старті зустрічі. Здавалося, що голкіпера доведеться міняти, але він зумів продовжити гру. А ближче до кінця тайму стало лячно через зіткнення Ременяка з Дідиком. На щастя, госпіталізація нікому не знадобилася, хоча спеціальний автомобіль вже був на полі.

На старті другої половини Рух спробував підвищити темп. Завзяття вистачило хвилин на десять. Чудову нагоду "жовто-чорні" змарнували на 70-й. Вихід 5-в-3 не змогли навіть до удару довести. Зрештою, Львів вирішив допомогти супернику. У значно менш небезпечній контратаці м'яч у власні ворота відправив Сімінін. Досвідчений центрбек точно не так хотів відзначити свій 200-й матч в рамках УПЛ.

Втім, трішки пізніше Рух довів, що здатен забити й власними силами. Сапуга класним пасом вивів на удар Руніча, а Василь з другої спроби все ж зумів відправити м'яч повз Рибку.

Завдяки цій перемозі Рух приєднався до Інгульця та Вереса, у яких також по 27 очок. Це все ще зона плей-офф за життя. А от Львів став першою командою, яка офіційно вилетіла з УПЛ. Ба більше, "містяни" також гарантували собі останнє місце в турнірній таблиці.

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