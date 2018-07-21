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Львов официально представил многочисленных новичков

11:53 107 Читати українською
Львов официально представил многочисленных новичков
Новички Львова / фото ФК Львов

Новичок УПЛ ФК Львов провел пресс-конференцию, на которой представил новичков команды.

На Арене Львов прошла специальная пресс-конференция, на которой новичок УПЛ представил многочисленных новичков и главного тренера Жилмара, сообщает официальный сайт Львова.

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Всего в текущем межсезонье состав Львова уже пополнили бразильцы Сабино, Мартан, Тейлор, Панамби и Аугусто, а также Сергей Воронин, Александр Голиков, Вадим Янчак, Богдан Друзь и Вадим Парамонов.

Напомним, Львов в УПЛ 2018/19 будет играть вместо Вереса.

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