Львов официально представил многочисленных новичков

Новичок УПЛ ФК Львов провел пресс-конференцию, на которой представил новичков команды.

На Арене Львов прошла специальная пресс-конференция, на которой новичок УПЛ представил многочисленных новичков и главного тренера Жилмара, сообщает официальный сайт Львова.

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Всего в текущем межсезонье состав Львова уже пополнили бразильцы Сабино, Мартан, Тейлор, Панамби и Аугусто, а также Сергей Воронин, Александр Голиков, Вадим Янчак, Богдан Друзь и Вадим Парамонов.

Напомним, Львов в УПЛ 2018/19 будет играть вместо Вереса.

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