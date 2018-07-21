Львов официально представил многочисленных новичков

Украина — 12:30 130
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Александр Усик и футбол: как сборная Украины потеряла потенциального игрока, а Динамо заполучило рейтингового товарища
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Динамо может арендовать Витора Буэно на 2 годаУкраина — 11:32 185
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Международный Кубок чемпионов: Манчестер Сити проиграл Боруссии Д – Зинченко "привез" пенальтиМир — 08:42 569
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Дерлис Гонсалес будет арендован Сантосом, Витор Буэно перейдет в Динамо, – СМИУкраина — 08:20 313
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Милевский со скандалом покинул Динамо Брест – причины, реакция и варианты для дальнейшей карьеры форвардаМир — 20 июль 1094
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