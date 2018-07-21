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Львів офіційно представив численних новачків

11:53 452 Читать на русском
Львів офіційно представив численних новачків
Новачки Львова / фото: ФК Львів

Новачок УПЛ ФК Львів провів прес-конференцію, на якій презентував новачків команди.

На Арені Львів пройшла спеціальна прес-конференція, на якій новачок УПЛ презентував численних новачків та головного тренера Жилмара, повідомляє офіційний сайт Львова.

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Загалом у поточне міжсезоння склад Львова вже поповнили бразильці Сабіно, Мартан, Тейлор, Панамбі та Аугусто, а також Сергій Воронін, Олександр Голіков, Вадим Янчак, Богдан Друзь та Вадим Парамонов.

Нагадаємо, Львів в УПЛ 2018/19 гратиме замість Вереса.

Львів гратиме домашні матчі на Арені Львів, стадіон Україна у резерві

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