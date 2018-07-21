Львів офіційно представив численних новачків

Україна — 12:30 2428
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Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товариша
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Динамо може орендувати Вітора Буено на 2 рокиУкраїна — 11:32 934
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Неймар каже "ні": кого придбає Реал після провалу з бразильцемІспанія — 11:22 1975
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Міжнародний Кубок чемпіонів: Манчестер Сіті програв Борусії Д – Зінченко "привіз" пенальтіСвіт — 08:42 2358
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Дерліс Гонсалес буде орендований Сантосом, Вітор Буено перейде в Динамо, – ЗМІУкраїна — 08:20 1116
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