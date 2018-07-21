Львів офіційно представив численних новачків

Новачок УПЛ ФК Львів провів прес-конференцію, на якій презентував новачків команди.

На Арені Львів пройшла спеціальна прес-конференція, на якій новачок УПЛ презентував численних новачків та головного тренера Жилмара, повідомляє офіційний сайт Львова.

"Тиждень тому розмовляв із батьком Неймара". Хто такий Жилмар – інтерв’ю першого темношкірого тренера в історії УПЛ

Загалом у поточне міжсезоння склад Львова вже поповнили бразильці Сабіно, Мартан, Тейлор, Панамбі та Аугусто, а також Сергій Воронін, Олександр Голіков, Вадим Янчак, Богдан Друзь та Вадим Парамонов.

Нагадаємо, Львів в УПЛ 2018/19 гратиме замість Вереса.

Львів гратиме домашні матчі на Арені Львів, стадіон Україна у резерві