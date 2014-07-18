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Львов будет играть домашние матчи на Арене Львов, стадион Украина в резерве

21:27 55 Читати українською
Львов будет играть домашние матчи на Арене Львов, стадион Украина в резерве
Арена Львов / ФК Заря Луганск

Президент Львова Роман Михайлив рассказал о кадровой ситуации в клубе, а также где будет играть команда свои домашние матчи в УПЛ.

"Сейчас с первой командой тренируются вратарь Богдан Друзь и полузащитник Вадим Янчак. Оба получат шанс закрепиться в ней, ведь это молодые и талантливые исполнители, которые еще будут расти в профессиональном плане. Несколько игроков Львова также вошли в дублирующий состав, за которым тренерский штаб первой команды тщательно наблюдает. Поэтому уверен, что ребята получат шанс показать себя на высшем уровне.

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На сезон 2018/2019 клуб заявил Арену Львов. Также мы в резерве стадион Украины", – цитирует Михайлива Sport Arena.

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Украина Арена Львов Львов Львов
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