Львов будет играть домашние матчи на Арене Львов, стадион Украина в резерве

Президент Львова Роман Михайлив рассказал о кадровой ситуации в клубе, а также где будет играть команда свои домашние матчи в УПЛ.

"Сейчас с первой командой тренируются вратарь Богдан Друзь и полузащитник Вадим Янчак. Оба получат шанс закрепиться в ней, ведь это молодые и талантливые исполнители, которые еще будут расти в профессиональном плане. Несколько игроков Львова также вошли в дублирующий состав, за которым тренерский штаб первой команды тщательно наблюдает. Поэтому уверен, что ребята получат шанс показать себя на высшем уровне.

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На сезон 2018/2019 клуб заявил Арену Львов. Также мы в резерве стадион Украины", – цитирует Михайлива Sport Arena.