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Львов объявил сразу о двух трансферах – "горожане" подписали форварда и хавбека

18:37 57 Читати українською
Львов объявил сразу о двух трансферах – "горожане" подписали форварда и хавбека
Матеус Яковелли / фото: Львов

ФК Львов продолжает готовиться ко второй части сезона чемпионата Украины 2019/20.

Львов подписал соглашения с двумя игроками – Матеусом Яковелли и Артемом Недолей, сообщает пресс-служба клуба.

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Бразильский нападающий Яковелли провел со Львовом сборы в Турции. Тренерский штаб остался доволен его подходом к работе, поэтому было решено подписать с ним полноценный контракт.

Еще одним новичком стал Артем Недоля. Он выступает на позиции полузащитника. Его контракт с львовским клубом рассчитан на два года.

Добавим, что первую половину сезона Львов завершил на десятом месте в турнирной таблице УПЛ. Уже в воскресенье, 23 февраля, "горожане" проведут первый официальный поединок в новом году против Олимпика в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

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Трансферы Львов Львов Трансферы чемпионата Украины Матеус Яковелли Матеус Яковелли Артем Недоля Артем Недоля
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